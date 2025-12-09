ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 元プロ野球選手の43歳男が不同意わいせつ未遂か、8度目の逮捕 堂上隼人 わいせつ・性犯罪 国内の事件・事故 時事ニュース 日テレNEWS NNN 元プロ野球選手の43歳男が不同意わいせつ未遂か、8度目の逮捕 2025年12月9日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元プロ野球選手の43歳男が再逮捕されたことが分かった 神奈川県横浜市の路上で、女性2人にわいせつな行為をしようとした疑い これで8回目の逮捕で、これまでに11人の女性が被害にあったとみられている 記事を読む おすすめ記事 『終幕のロンド』“鳥飼”草なぎ剛、“静音”国仲涼子の告白に衝撃 ネットも驚き「怖っ」「相当な覚悟」 2025年12月9日 6時0分 清水エスパルス 秋葉体制有終の美飾れず…3連敗で14位フィニッシュ 岡山に1-2【J1リーグ最終節】 2025年12月7日 6時58分 中山８Ｒで落馬した五十嵐雄祐騎手が首を負傷 ７日に騎乗予定だった中山４Ｒは騎手変更に 2025年12月6日 16時50分 「日本のトラウマ」 カタールW杯で森保ジャパンのベスト８を阻止した男の現在…スペインの下位チームで事実上の戦力外に 2025年12月4日 15時41分 ビートたけし「人前に出るのが恥ずかしい」 『THE MANZAI』別スタジオから出演 2025年12月7日 19時17分