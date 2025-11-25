50代女性の就業率は7割超え、転職経験者は8割を超えています。彼女たちは、現代において最もアクティブな世代の一つといえるでしょう。しかし、その働く理由は、必ずしも「お金のため」だけではないようです。獅子にひれ氏の著書『定年が気になりはじめた50代おひとりさま女子たちのトリセツ』（ごきげんビジネス出版）より、データをもとに50代女性を取り巻く環境とこれからの生き方についてみていきます。働くのは当たり前、8割