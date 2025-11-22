お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）が「いい夫婦の日」の11月22日、北海道の北ガスアリーナ札幌46で行われたバレーボールVリーグ男子の北海道イエロースターズ対千葉ドット戦の始球式に登場した。トークショーでは「いい夫婦の日に僕を呼ぶっていうのは完全にイジってますよね」と苦笑い。夫婦円満の秘訣（ひけつ）を聞かれると「まずウソをつかない。隠しごとをしない。不倫をしない」と話し、会場から拍手が起