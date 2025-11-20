来週（2025年11月24日〜11月30日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。🌼【今週の12星座占い】2025年11月17日〜11月23日｜総合運＆恋愛運TOP３『恋愛面では強気になってしまうでしょう』｜総合運｜★★★★☆方向性には迷いがない時です。自分のこれを押し進めていこうなど、取るべき行動