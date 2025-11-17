ニューストップ > 国内ニュース > NHK受信料、2025年度の支払い督促件数は24年度の10倍超になる見通し NHK 共同通信 NHK受信料、2025年度の支払い督促件数は24年度の10倍超になる見通し 2025年11月17日 18時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと NHKが10月に「受信料特別対策センター」を設置したことが分かった 2025年度の支払い督促件数は2024年度の10倍超になる見通しとのこと 受信契約を結んでいながら1年以上未払いの世帯や事業所が対象だという 記事を読む おすすめ記事 フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック 2025年9月11日 16時50分 「落語芸術協会の最高齢」三遊亭圓輔さん死去 93歳 ６月まで高座 ギター流し経験で艶噺得意 2025年11月17日 11時41分 「母の顔がおかしい、能面のよう」認知症が悪化、弟が介護にまったく協力しないだけじゃない…53歳男性を襲った『さらなるトラブル』 2025年11月17日 12時35分 受信料の支払い督促10倍に NHK、未払い1年以上が対象 2025年11月17日 18時51分 日本損失1.7兆円に修正 中国渡航自粛の影響試算 2025年11月18日 0時2分