NHK受信料、2025年度の支払い督促件数は24年度の10倍超になる見通し共同通信

NHK受信料、2025年度の支払い督促件数は24年度の10倍超になる見通し

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • NHKが10月に「受信料特別対策センター」を設置したことが分かった
  • 2025年度の支払い督促件数は2024年度の10倍超になる見通しとのこと
  • 受信契約を結んでいながら1年以上未払いの世帯や事業所が対象だという
