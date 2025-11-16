【プレゼント応募期間：2025年11月16日（日）18:00 〜11月30日（日）17:59迄】LUSH（ラッシュ）の2025年クリスマスコフレ『LUSH 29 1/2 ハイストリートアドベントカレンダー ギフト』を開封レビュー！ホリデー限定アイテムを含む、全25種類の入浴料が入ったコフレの中身・商品特徴・お値段・編集部による口コミをご紹介します。LUSH（ラッシュ）2025年冬新作コスメLUSH（ラッシュ）2025年冬新作コスメクリスマスコフレこんにち