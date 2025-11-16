高市総理はきょう、木原官房長官や片山財務大臣らと今月下旬にまとめる予定の政府の総合経済対策などをめぐり、協議しました。片山さつき 財務大臣「国民の皆様が直面している物価高。不安の解消のために何を迅速にどうするか、その効果がどうやって出るか。そういう措置について全部360度、聖域なく洗い出して検討をいたしました」高市総理はきょう午後、総理公邸で木原官房長官や片山財務大臣らと経済対策をめぐり、意見を