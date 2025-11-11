事件発生から26年を経て容疑者逮捕となった「名古屋主婦殺害事件」。逮捕されたのは、被害者夫・高羽悟さんの高校時代の同級生、安福久美子容疑者だった。ネット上では、悟さんと容疑者の間でなされたやり取りについて、「なぜ警察に言わなかったのか」という批判の声もあるという。その理由を本人が明かした。【映像】26年間逃亡した安福久美子容疑者（69）悟さんは、容疑者の動機について「全然分からない。私に対しての恨み