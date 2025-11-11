オリックスは底堅く推移している。同社はこの日、カタールの政府系ファンドであるカタール投資庁とコミットメント型プライベートエクイティファンド「ＯＱＣＩＦｕｎｄＬＰ」を組成し、出資に関する契約を締結したと発表した。同ファンドの投資総額は２５億ドル。日本企業への投資を目的とし、事業承継や上場企業の非公開化、カーブアウト（大企業の事業部門や子会社の譲渡）を主な対象とする。１件