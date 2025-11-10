大分県津久見市で旬を迎えた「モイカ」を楽しめるグルメイベントをPRしようと10日、石川正史市長らが佐藤知事を訪れました。 【写真を見る】「津久見モイカフェスタ」開幕へ旬の味覚と地元酒を味わうグルメイベント大分 佐藤知事を訪問したのは「津久見モイカフェスタ」の関係者ら10人です。このイベントは津久見市の特産品「モイカ」が旬となるこの時期に毎年開催されていて、今年で15回目を迎えます。 イベントでは市内の