三重県松阪市の老舗駅弁屋「あら竹」の「モー太郎弁当」は、東京で女優を目指していた新竹浩子さんが作った、全国的にも大人気の駅弁だ。BSE騒動やコロナ禍などの窮地を乗り越えて、あら竹の駅弁はどうやって愛子さまの旅のお供に選ばれるまでになったのか。フリーライターのみつはらまりこさんがリポートする――。（後編／全2回）撮影＝みつはらまりこ「モー太郎弁当」を手にする、あら竹社長の新竹浩子さん - 撮影＝みつはらま