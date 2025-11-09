遺体を運ぶ赤十字の車＝9日、ガザ地区デールバラハ（ロイター＝共同）【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの停戦合意に基づき、イスラム組織ハマスは9日、赤十字を通じて新たに人質1人の遺体をイスラエルに引き渡した。同国首相府が発表した。2014年に殺害された兵士の遺体とみられている。ハマスは生存している人質の解放後、遺体の返還を進めており、合意を履行する姿勢を改めて強調。ただ10月13日までに遺体を含む人質4