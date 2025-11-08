ニューストップ > スポーツニュース > フィギュアGPシリーズ第4戦 SP2位の佐藤駿が自己ベストで2位 鍵山優真 タント グラン 中国 フィギュアスケート スポーツニュース・トピックス スポーツ報知 フィギュアGPシリーズ第4戦 SP2位の佐藤駿が自己ベストで2位 2025年11月8日 19時27分 リンクをコピーする ◇フィギュアスケートグランプリシリーズ第４戦ＮＨＫ杯最終日（８日、大阪・東和薬品ラクタブドーム）男子フリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の佐藤駿（エームサービス・明大）が自己ベストの１８９・０４点をマークし、合計２８５・７１点で２位だった。３連覇達成の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）には一歩及ばなかったが、佐藤は日本男子の一番乗りでＧＰファイナル（１２月、名古屋）進出を決め 記事を読む おすすめ記事 佐藤駿 逆転Vならずもフリー自己ベスト「気持ちよくジャンプを飛べた」 GPファイナル出場も決定 2025年11月8日 19時9分 鍵山優真 日本男子初の3連覇「悔しさ8割」不満顔も「思い切り楽しもう」で後半修正 ミラノ五輪へ弾み 2025年11月8日 18時20分 鍵山優真「悔しさ８割」日本男子初のＮＨＫ杯３連覇の快挙 演技後は「セーフ」 2025年11月8日 18時38分 大谷翔平が、佐々木朗希が笑顔 ＭＶＰの山本由伸はぐっすり？ ＷＳ連覇のドジャースがトロントからＬＡへ 2025年11月3日 7時53分 鍵山優真 スピン０点に「ぼう然。できて当然」 ８日のフリーへ「自分らしく伸び伸びと滑りたい」 2025年11月7日 19時18分