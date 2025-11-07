コナカが後場に入り上げ幅を拡大している。午後０時３０分ごろ、保有する投資有価証券の一部を売却したのに伴い、２６年９月期第１四半期に投資有価証券売却益２６億円を特別利益として計上すると発表しており、好材料視されている。 出所：MINKABU PRESS