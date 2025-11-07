カナデビアは急落。６日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を据え置く一方、営業利益を２７０億円から１８０億円（前期比３３．２％減）へ下方修正すると発表した。環境部門と機械・インフラ部門でコストアップやトラブルに伴う悪化が見込まれるという。従来の増益予想から一転して大幅減益に陥るとともに、８期ぶり減益となる見通しを示したことから、これを嫌気した売りが強まっている。 出所：MINKABU PR