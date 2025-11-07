○経済統計・イベントなど ０８：３０日・全世帯家計調査 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １６：００独・貿易収支 １６：４５仏・貿易収支 １６：４５仏・経常収支 ２２：３０米・雇用統計 ２２：３０米・非農業部門雇用者数変化 ２２：３０米・平均時給 ※日・閣議 ※中・貿易収支 ○決算発表・新規上場など 決算発表：コムシスＨＤ