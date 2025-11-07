７日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・全世帯家計調査
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１６：００ 独・貿易収支
１６：４５ 仏・貿易収支
１６：４５ 仏・経常収支
２２：３０ 米・雇用統計
２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化
２２：３０ 米・平均時給
※日・閣議
※中・貿易収支
○決算発表・新規上場など
決算発表：コムシスＨＤ<1721>，清水建<1803>，エクシオＧ<1951>，マクドナルド<2702>，キッコマン<2801>，東急不ＨＤ<3289>，Ｆ＆ＬＣ<3563>，ＩＩＪ<3774>，王子ＨＤ<3861>，フジクラ<5803>，いよぎんＨＤ<5830>，しずおかＦＧ<5831>，洋缶ＨＤ<5901>，クボタ<6326>，栗田工<6370>，セガサミー<6460>，ホシザキ<6465>，オムロン<6645>，ホトニクス<6965>，三菱重<7011>，マツダ<7261>，ホンダ<7267>，島津<7701>，オリンパス<7733>，リコー<7752>，ユニチャーム<8113>，千葉銀<8331>，八十二<8359>，東京センチュ<8439>，三井不<8801>，ＳＧＨＤ<9143>ほか
（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。
出所：MINKABU PRESS
