中国の新型空母「福建」＝2024年5月（新華社＝共同）【北京共同】中国国営通信新華社は6日、中国の習近平国家主席が同日、南シナ海に面した海南省三亜で共産党・政府の高官による会議を開いたと報じた。中国軍の3隻目となる新型空母「福建」が近く三亜で就役するとの観測が出ており、香港メディアは習氏が福建の就役式典に出席する可能性があると伝えた。中国海事局は6日まで3日間にわたり三亜にある軍港近海での船舶航行を禁