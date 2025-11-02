ファミリーマートは11月5日、アニメ「呪術廻戦」とのコラボレーションキャンペーン第2弾を実施する。「渋谷事変」特別ラッピング店舗○渋谷公園通り店のファミマが『渋谷事変』一色に同社は10月15日より、呪術廻戦とのコラボレーションキャンペーンを実施している。第2弾では、11月7日公開の劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」を記念し、同アニメの舞台となった渋谷に位置するファミリーマート渋谷公