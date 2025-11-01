飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は4日目を迎えた。7Rは篠原睦（48＝飯塚）が1角でハナ。かわそうと接近する佐藤貴也を何度も振り切り、今節3勝目を挙げた。まずは「しんどかった」と語った篠原。先頭をキープし続けたことについては「展開です。先頭を走っていないと無理だった。暖かくなったことが良かったのかな」。まさに先手必勝の一戦だった。