アビスパ福岡は28日、神村学園高のU-18日本代表MF福島和毅(18)が来季から新たに加入することが決まったと発表した。京都府出身の福島は中学時代から鹿児島の名門・神村学園でプレーするMF。高校年代では高い技術と卓越した状況判断で1年次から主力を担い、今季はエースナンバーの「14」を背負っている。夏のインターハイでは負傷明けのコンディションもあり、先発は2試合のみにとどまったが、チームを優勝に導く働きを果たした