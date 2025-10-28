¿ÀÂ¼³Ø±à¤Î¡È14ÈÖ¡ÉMFÊ¡ÅçÏÂµ£¤¬J1Ê¡²¬¤ËÆâÄê!! ¡Ö³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï28Æü¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤ÎU-18ÆüËÜÂåÉ½MFÊ¡ÅçÏÂµ£(18)¤¬Íèµ¨¤«¤é¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡µþÅÔÉÜ½Ð¿È¤ÎÊ¡Åç¤ÏÃæ³Ø»þÂå¤«¤é¼¯»ùÅç¤ÎÌ¾Ìç¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëMF¡£¹â¹»Ç¯Âå¤Ç¤Ï¹â¤¤µ»½Ñ¤ÈÂî±Û¤·¤¿¾õ¶·È½ÃÇ¤Ç1Ç¯¼¡¤«¤é¼çÎÏ¤òÃ´¤¤¡¢º£µ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡Ö14¡×¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ç¤ÏÉé½ýÌÀ¤±¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ê¡¢ÀèÈ¯¤Ï2»î¹ç¤Î¤ß¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯Æ¯¤¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡Åç¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Ê¡ÅçÏÂµ£¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ç»Ï¤á¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿²ÈÂ²¡¢»ØÆ³¼Ô¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤¤¤¦¼«³Ð¤ò»ý¤Á¡¢¥Ô¥Ã¥ÁÆâ³°¤Ç¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§¤µ¤ó¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üMFÊ¡ÅçÏÂµ£
(¤Õ¤¯¤·¤Þ¡¦¤«¤º¤)
¢£À¸Ç¯·îÆü
2007Ç¯4·î27Æü
¢£¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
162cm/61Ô
¢£½Ð¿ÈÃÏ
µþÅÔÉÜ
¢£·ÐÎò
FC Tremble-¿ÀÂ¼³Ø±àÃæ-¿ÀÂ¼³Ø±à¹â
