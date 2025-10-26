「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク１０−１阪神」（２６日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京外野手が日本シリーズ新記録となる１試合５安打をマークした。七回２死からの第５打席。内角球をきれいに逆方向へはじき返すと、打球は左翼線で弾む二塁打。場内アナウンスで紹介されると本拠地から大歓声が降り注いだ。１点を追う初回に右前打を放ってチャンスメークすると、二回には左中間を真っ二つ