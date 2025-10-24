ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 国分太一が人権救済申し立て、日テレに逆風か「DASH」の打ち切りを望… 国分太一 弁護士 エンタメ・芸能ニュース Smart FLASH 国分太一が人権救済申し立て、日テレに逆風か「DASH」の打ち切りを望む声も 2025年10月24日 20時52分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 国分太一が日本テレビの対応を巡り、人権救済の申し立てをした件 Xでは「鉄腕DASH」の打ち切りを望む声も並んだとFLASHが伝えた 日テレはここにきて批判の矛先を向けられつつあると放送作家が語った 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 「アキラ100％やんべーよ」カラオケ店で迷惑行為をライブ配信 本人謝罪＆所属eスポーツチームは契約解除 2025年10月23日 18時35分 高嶋ちさ子、ダウン症の姉が「暴行事件」で警察へ 英会話親子の会話に激高も「英語、わからないでしょ？」 2025年10月23日 18時45分 【独自】高市首相、安倍元首相のゴルフクラブをトランプ大統領に贈ることを検討 昭恵夫人の意向踏まえ 2025年10月24日 17時24分 日テレ、高市内閣支持率示すグラフに誤りで謝罪 「支持しない」が実際より高い位置に...原因は「作業上のミス」 2025年10月24日 14時7分