JRA¤Ï24Æü¡¢26Ç¯4·îÆþ³ØÍ½Äê¤Î¶¥ÇÏ³Ø¹»µ³¼ê²ÝÄø¡ÊÂè45´üÀ¸¡Ë¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ç³Ê¼Ô¡ÊÇ¯Îð¤Ï24Æü¸½ºß¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£¸Þ½½ÍòÍã¡Ê15¡á¤¤¤¬¤é¤·¤Ä¤Ð¤µ¡Ë·¯ÀÐ¿ÀÎ¶µ®¡Ê17¡á¤¤¤·¤¬¤ß¤ê¤å¤¦¤­¡Ë·¯Âç³ÀÆà¡¹¡Ê15¡á¤ª¤ª¤¬¤­¤Ê¤Ê¡Ë¤µ¤ó¾¡Ö¿Ê¸ºÈ¡Ê16¡á¤«¤Ä¤¶¤­¤Õ¤ß¤ä¡Ë·¯ÃæÂ¼°ÉÂÀÏº¡Ê14¡á¤Ê¤«¤à¤é¤­¤ç¤¦¤¿¤í¤¦¡Ë·¯¿·¸¶ÂÙ¿­¡Ê15¡á¤Ë¤¤¤Ï¤é¤¿¤¤¤·¤ó¡Ë·¯ÌÐÌÚÎ¦ÅÍ¡Ê15¡á¤â¤®¤ê¤¯¤È¡Ë·¯»³ÅÄ¸þÆü°ª¡Ê18¡á¤ä¤Þ