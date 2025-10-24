ドジャースの大谷翔平投手（31）が23日（日本時間24日）、トロントのロジャーズ・センターで、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）開幕前日のメディアデーに出席。花巻東（岩手）の後輩で、前日23日のプロ野球ドラフト会議でソフトバンクから1位指名を受けた米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）にエールを送った。佐々木は高校時代に歴代最多となる高校通算140本塁打を記録。プロ志望届を提出せず、米スタンフ