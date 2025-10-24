ｚ目の前に並べた美味しそうな食材を頬張る姿に、美しくAI生成されたガラスフルーツをカットする映像――。咀嚼音や効果音を強調したASMR動画が、いま人気を集めています。シャリっとした透明感のあるサウンドは、わずかな不快感を伴いつつもなぜか心を惹きつけ、つい聴き続けてしまう不思議な魅力があります。ASMRとは、“Autonomous Sensory Meridian Response”の略で、直訳すると「自律感覚絶頂反応」。聴覚や視覚による心地よ