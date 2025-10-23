タレントのマイケル富岡（64）が、22日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。自身の恋愛観を語った。恋愛スタンスについて聞かれたマイケル富岡は、自身の恋愛遍歴を回想。中学時代のスタート時は、1対1の一途なものだったが、ある時「有り余るエネルギー」に気づき“開眼”。「満たされない何か」について考えた結果、「気づいたら学校の子、2、3人と付き合ってました」と振り返った。しかし