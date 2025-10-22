近代サーカス発祥の地イギリスで世界で初めての試みが行われました。イギリスの「パウロス・サーカス」。209年続く伝統的なサーカス団です。今シーズンからこのサーカス団に新たに加わった仲間がいます。ピエロが紹介役を務めました。ロボットライオンの「アイオン」で、音楽に合わせてフラフープを飛び越えたりピエロと一緒に逆立ちを披露します。実はイギリスでは動物福祉の観点から2020年に法律が制定され、サーカスでライオン