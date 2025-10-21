CBCCBC NEWS

高市早苗氏が新首相に 専門家「急速に価格が下がることはない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 高市早苗新総理の誕生を巡る専門家の声を、CBC NEWSが伝えた
  • 物価高については「要因として米を中心とした食料品が高い」と言及
  • 「これは高市さんになったからといって、急速に下がることはない」と語った
記事を読む

関連の最新ニュース

高市早苗氏が第104代首相に

おすすめ記事

  • さまざまな「試練」がつきつけられて――
    44歳夫が応じた「叶えてはいけなかった」不倫相手のお願い　“死んでやる”がうっとうしくなった頃には遅かった 2025年10月21日 11時11分
  • 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢
    「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分
  • 国民民主党の小林さやか氏（３月６日）
    国民・小林さやか氏が高市氏に投票、決選投票で玉木代表の名前書く申し合わせも「戸惑ってミスした」 2025年10月21日 21時11分
  • 人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除（公式サイトより）
    人気ストリーマー「布団ちゃん」が契約解除　VARRELが発表「契約条項およびコンプライアンス方針への抵触が認められ」 2025年10月21日 17時11分
  • 日本　国会議事堂
    日本が2010年から始めたレアアース脱中国化、今どうなっている？―中国ネット 2025年10月21日 7時0分

    • ランキング

    • 総合
    • 国内
    • 政治
    • 海外
    • 経済
    • IT
    • スポーツ
    • 芸能
    • 女子
    1. 1. 不倫相手と同棲 恨みわいてきた
    2. 2. Amazon配達で副収入 意外な利点
    3. 3. 国民民主党議員 高市氏に誤投票?
    4. 4. 「布団ちゃん」の契約解除を発表
    5. 5. 日本のレアアース戦略が「進展」
    6. 6. 高橋藍 インフルエンサーと交際?
    7. 7. 布団ちゃん 陰部擦りつけを否定
    8. 8. せいや 高速道路で交通事故
    9. 9. 花澤香菜　ランチの会計「もう払われてます」驚くもその後手紙が「中学生の男の子が」「お母さんに…」
    10. 10. 高市首相の夫「ステルスで支援」
    1. 11. 父と愛人が行為 丸聞こえだった
    2. 12. パパ・ママ呼びの高校生が過半数
    3. 13. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
    4. 14. いっぱい批判して 玉木氏が絶叫
    5. 15. 母が死去 通帳から700万円消える
    6. 16. 国民議員が「誤投票」厳重注意
    7. 17. 膨張と異臭 ツナ14万パック回収
    8. 18. 番組で「暴言」田原氏に厳重注意
    9. 19. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
    10. 20. 「野人化」した3歳児 議論に
    1. 1. 不倫相手と同棲 恨みわいてきた
    2. 2. 高市内閣 閣僚の顔ぶれ全容判明
    3. 3. いっぱい批判して 玉木氏が絶叫
    4. 4. 国民議員が「誤投票」厳重注意
    5. 5. 番組で「暴言」田原氏に厳重注意
    6. 6. 北海道の湖底に遺体 一部白骨化
    7. 7. 住宅侵入「足のにおい嗅がせて」
    8. 8. 「深さ30mの湖底に人いた」通報
    9. 9. ショベルカーごと穴に転落 死亡
    10. 10. 高市首相「経済対策を最優先で」
    1. 11. 石破茂氏が退任 花束が話題に
    2. 12. 山本太郎氏 自維連立は悪魔合体
    3. 13. 山手線でスプレー? 席巡り騒動か
    4. 14. 【速報】高市総理、改めて参院選公約の現金給付を否定 冬場の電気・ガス料金の支援実施へ
    5. 15. 高2刺殺 男の両親の謝罪に憤り
    6. 16. 東京メトロ 客乗せたまま車庫へ
    7. 17. 「死んでしまえ」発言 局も責任?
    8. 18. 三代目JSB今市隆二を不起訴処分
    9. 19. 大学に男性遺体 口と鼻から出血
    10. 20. 「身が大きい！」射水市で恒例のカニ給食　６年生がひとり１匹味わう
    1. 1. 国民民主党議員 高市氏に誤投票?
    2. 2. 高市首相の夫「ステルスで支援」
    3. 3. パパ・ママ呼びの高校生が過半数
    4. 4. 母が死去 通帳から700万円消える
    5. 5. 小野田紀美氏が経済安保相を兼務
    6. 6. 「死んでしまえ」田原氏に騒然
    7. 7. 恩忘れない 石破氏が公明に謝意
    8. 8. 首相選挙で無所属議員に3票 騒然
    9. 9. 情報番組で吉村氏批判 炎上の訳
    10. 10. 新幹線で子連れ母がまさか 凍る
    1. 11. 高市氏が104代首相 初の女性首相
    2. 12. 日本テレビ「月曜から夜ふかし」BPOが放送倫理違反の判断
    3. 13. 吉村代表 野党も献金受けている
    4. 14. 早期の解散「言ってる暇はない」
    5. 15. 異例 安保担当補佐官に元自衛官
    6. 16. 「タレント議員」不要論が再熱
    7. 17. 公明党の「嘘」竹田恒泰氏が指摘
    8. 18. 吉村氏 玉木氏の「変化」に苦言
    9. 19. 公明 自民との連立復活は困難か
    10. 20. ゆうちゃみが野田代表の核心突く
    1. 1. 日本のレアアース戦略が「進展」
    2. 2. 「野人化」した3歳児 議論に
    3. 3. 「日本キムチ」独で報道 物議に
    4. 4. 「女安倍」高市総理に韓が不安視
    5. 5. 韓国政府のサーバールームで爆発
    6. 6. 中国がノーベル賞とは無縁な理由
    7. 7. 女性の方が片頭痛を経験する理由
    8. 8. サルコジ元大統領 禁錮5年の判決
    9. 9. 日本の祭りと居酒屋に外国人感動
    10. 10. 韓国 中国に技術逆転されたか
    1. 11. 犬の9割が声帯切除 台湾で処分か
    2. 12. トランプ氏「日本へ行く」と明言
    3. 13. 日本アニメ映画 韓国で異例事態
    4. 14. 中国・崇明島の日本人男性が多忙
    5. 15. 高市氏 トランプ氏と親和性指摘
    6. 16. 中国 人とトラの衝突に対策を
    7. 17. SMSや多要素認証 複雑な手続きも
    8. 18. ロウン大変身「濁流」独占配信へ
    9. 19. ウ 国民食ボルシチ作り方披露
    10. 20. SPY×FAMILY 最新話に中国で反響
    1. 1. Amazon配達で副収入 意外な利点
    2. 2. 膨張と異臭 ツナ14万パック回収
    3. 3. ふるさと納税の返礼品に日産GT-R
    4. 4. 50代でも取れば人生勝ち組の資格
    5. 5. 沼津アーケード名店街に新ランドマーク、複合施設に着工　2028年度完成へ
    6. 6. 「そばチェーン」人気集める理由
    7. 7. NY株式 ダウ平均3日続伸
    8. 8. 「汁なし麺」人気拡大の背景
    9. 9. モバブ発火事故多発で 行政指導
    10. 10. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
    1. 11. 新人のほうが160円高い 即行退職
    2. 12. 「チェキ」シリーズ新製品、来月発売…自撮り用のインカメラ搭載
    3. 13. 親が認知症 対策しない2つの悲劇
    4. 14. 県ごとにTV局ある訳 裏に政治家
    5. 15. 「異能の総合商社」が目指す未来
    6. 16. 高市トレードの危うさ指摘の声も
    7. 17. 「103万円の壁」改定 影響は?
    8. 18. NY株式 好決算も「冴えない」
    9. 19. 洋上風力「数年ずれる可能性も」
    10. 20. 「給付付き税額控除」の仕組み
    1. 1. ダイソーのカードホルダーが便利
    2. 2. Anker 対象製品の回収を開始
    3. 3. Apple 新iOSの「ガラス」減らす
    4. 4. Win10使い倒せる 救世主が登場
    5. 5. 従来のドラレコとの違いに驚き
    6. 6. M5チップ搭載「iPad Pro」登場
    7. 7. 薄いスマホ 売れないモデルは
    8. 8. MacBook Pro 発表会なしのウワサ
    9. 9. 新「iPad Pro」の中身をレビュー
    10. 10. 「マイナ免許証」取得で混乱も
    1. 11. Meta AIグラスが海外で話題に
    2. 12. なぜサムスンは三つ折りスマホに賭けるのか？ 売れない予感でハイリスクしかない
    3. 13. AI解説者が語る「GoogleのAIはマジですごいね！」動画生成AI『Veo 3.1』の革新機能を詳細解説
    4. 14. WikipediaはAIの台頭でトラフィックが前年同期比で8％も減少、AIの普及で憂き目にあうウェブサイトを救うためにできることは？
    5. 15. 「中古スマホ」選び 意識調査
    6. 16. 動かない車にクラクション鳴らすと反則金！逆に鳴らさないと違反のケースも…クラクションの正しい使い方とは
    7. 17. カシオ腕時計 話題の「新製品」
    8. 18. ビッグセール「Amazon スマイルSALE」が10月27日9時から11月4日まで実施！AmazonデバイスやBoseワイヤレスヘッドホンなどがお得に
    9. 19. 講談社小説がKindleで50%pt還元
    10. 20. ニトリ ドラム式洗濯乾燥機発売
    1. 1. 大谷翔平の巨額投資 ド軍は元?
    2. 2. ジーター氏が大谷に辛口発言
    3. 3. SB激震 巨人が有原航平を獲得か
    4. 4. 岡本獲得の切り札 松井秀喜氏か
    5. 5. 真美子さんだけ白い 注目集まる
    6. 6. 9試合で11得点でも 上田を疑問視
    7. 7. おかもとまりさんのビキニに反響
    8. 8. 大谷 WSでは大ブーイング濃厚か
    9. 9. 岡本 MLBに「行くと言ってない」
    10. 10. 防御率0.00も戦力外 虎党が悲鳴
    1. 11. WS前のド軍に「前代未聞」の問題
    2. 12. 佐藤輝 日本S「関係ないでしょ」
    3. 13. ゲレーロ涙「まだ終わってない」
    4. 14. アジア最強のストライカーに驚愕
    5. 15. 森保J 鈴木彩艶の市場価値倍増か
    6. 16. 大谷がバットにキス 写真大反響
    7. 17. 監督が ドラフト会議不参加の訳
    8. 18. 砂地獄 渋野日向子に襲いかかる
    9. 19. 岡本和真のMLB挑戦 記者ら困惑
    10. 20. 大谷「テキーラ旧友」再びLAに?
    1. 1. 「布団ちゃん」の契約解除を発表
    2. 2. 高橋藍 インフルエンサーと交際?
    3. 3. 布団ちゃん 陰部擦りつけを否定
    4. 4. せいや 高速道路で交通事故
    5. 5. 花澤香菜　ランチの会計「もう払われてます」驚くもその後手紙が「中学生の男の子が」「お母さんに…」
    6. 6. 父と愛人が行為 丸聞こえだった
    7. 7. 草間 目撃された「危うい一面」
    8. 8. 「親ナメンナヨ?」優樹菜に批判
    9. 9. 北川莉央がアナ転身? ファン怒り
    10. 10. 「答えちゃダメ」マツコ発言拒否
    1. 11. マヂラブ村上 医師から余命宣告
    2. 12. 北川莉央 テレ東内定が波紋か
    3. 13. 草なぎドラマの描写 容認できぬ
    4. 14. 赤ちゃんギャン泣き「本当に嫌」
    5. 15. 米倉涼子「空白の2カ月」の真相
    6. 16. 「ガッキーロス」CM巡りSNS悲鳴
    7. 17. 阿部寛・二階堂ふみ・二宮和也・松坂桃李ら「VIVANT」続編キャスト総勢26人発表 本編映像も公開
    8. 18. 渡邊渚 連日PRに「あせり」指摘
    9. 19. 米倉「大麻だと知らず」と発言か
    10. 20. 『プロセカ』イベント、お祝い花の用意・設置不備で謝罪　全額返金の対応へ
    1. 1. 思わずときめく マック新作パイ
    2. 2. 夫婦の営みなく 妻が後悔した話
    3. 3. 40・50代「白髪ぼかしヘア」紹介
    4. 4. 発達障害? すぐ怒る子への対処法
    5. 5. ZARAの黒ワンピが大人コーデに
    6. 6. 知っておきたい栄養素の効能
    7. 7. 「超パパ」の自信が14時間で崩壊
    8. 8. タカノ 1周年の限定スイーツ登場
    9. 9. TGCコラボの可愛い淡色グッズ
    10. 10. GWの細見えスカートが狙い目か
    1. 11. 「弾むモチ肌」ファンデの名品
    2. 12. しまむらのシャツで気分一新
    3. 13. デリバリーもできない夫に怒り
    4. 14. ユニクロのシャツで秋っぽコーデ
    5. 15. 会社員の日常 4年前の絶望を語る
    6. 16. いったい何がいけなかった？ママ友との関係がこじれたわけ／ママ友がこわい（5）
    7. 17. 「まじかるちいかわ」MVが話題
    8. 18. 「私はついでかよ」イケメンだけど自分の写真ばかり撮らせるノンデリ彼氏にイラッ！
    9. 19. 「来年の先生は誰だと思う？」盛り上がる園児には絶対に言えないこと
    10. 20. 待ってたよーー ミスド新作絶賛