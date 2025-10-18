大型ロックフェスティバル『VIVA LA ROCK 2026』が、2026年5月2日から6日のうちの4日間にて開催される。 （関連：Novelbright、マカロニえんぴつ、MONOEYES、スカパラ…全力で伝えた音楽への想い『ビバラ！オンライン2020』2日目を観て） 2026年は、同フェスのホームであるさいたまスーパーアリーナが改修工事のため、サッカークラブ 浦和レッズおよび埼玉スタジアム2002とタッグを組み、ス