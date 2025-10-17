埼玉県上尾市のアパートに侵入し、寝ていた女性に性的暴行を加えたなどとして、会社員の男が逮捕されました。不同意性交など疑いで逮捕されたのは、埼玉県上尾市の会社員・村上巧容疑者（32）です。村上容疑者は今年8月、上尾市内のアパートに侵入し、寝ていた30代の女性に性的暴行を加えた疑いが持たれています。警察によりますと、村上容疑者はアパートに侵入した後、女性に対し「騒いだら殺す」などと脅し犯行に及んでいて、こ