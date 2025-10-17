六本木ヒルズ森タワー52Fの「THE SUN & THE MOON（Cafe）」で、2025年11月14日（金）～2026年1月12日（月・祝）まで、エヴァンゲリオン30周年記念展「ALL OF EVANGELION」とのコラボカフェがオープン♡初号機スパイスチキンカレー1,950円や綾波レイのシフォンケーキデザート1,790円など、作品の世界観を詰め込んだ限定メニューが登場します♪ フード＆デザート