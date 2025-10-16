軽油引取税の脱税目的とした不正軽油の流通をなくすため、全国一斉で路上での抜き取り調査が実施されました。 【写真を見る】不正軽油撲滅へ大分でも路上抜き取り調査40台検査、違反車両なし 16日、大分県内では、大分市、日田市、宇佐市の主要幹線道路3か所で調査が行われました。 このうち、大分市新貝の調査ポイントでは、県の職員や警察官など13人が通行するトラックなどを停車させ、燃料タンクから軽油を抜き取ってい