食べ物への感謝の気持ちを育んでもらおうと、大分県別府市の幼稚園で子どもたちが芋掘りを体験しました。 【写真を見る】幼稚園児が芋掘り体験「おいもとったよ～」歓声響く大分 別府市の明星幼稚園では食育の一環として農業体験を行っています。年少から年長まで園児114人が幼稚園の園庭で芋掘りに挑戦しました。 収穫したのは今年6月に自分たちで苗を植えた「紅はるか」と「シルクスイート」の2品種で、子ど