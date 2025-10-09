ドナルド･トランプ米政府による高率関税措置が､世界の通商秩序を揺るがすトリガーとして作用している｡米国に続いて欧州連合（EU）も自国産業の保護を名目に関税の壁を強化し始めたことで､保護貿易主義が一時的な現象を越えて｢世界的トレンド｣として定着するのではないかという懸念が高まっている｡7日（現地時間）､EU欧州委員会は既存の鉄鋼セーフガード（緊急輸入制限）に代わる関税割当制度（TRQ）を発表し､その理由として｢域内産