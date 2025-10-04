別府市の「太陽の家」の創立60周年を記念したイベントが開かれ、ギネスに挑戦するリレーなど多彩な催しでにぎわいました。 太陽の家は障害者が働き生活する場として1965年、中村裕博士が創設しました。きょうは60周年を記念したイベント「インクルーシブひろば」が開かれました。 いかに多くのペアでタスキをつなぐことができるか、ギネスに挑戦するリレーには、1日に就任した河合純一スポーツ庁長官も