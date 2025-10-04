ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 新総裁の高市早苗氏「私自身、ワークライフバランスは捨てます」 高市早苗氏が自民党新総裁に 総裁選 自民党 高市早苗 ワークライフバランス 時事ニュース ABEMA TIMES 新総裁の高市早苗氏「私自身、ワークライフバランスは捨てます」 2025年10月4日 15時15分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 自民党新総裁に選出された高市早苗氏が4日の総裁選後にあいさつをした 「皆様と一緒に力を合わせてやらなきゃいけないことが山ほどある」と言及 「私自身も、ワークライフバランスという言葉を捨てます」と決意を表明した 記事を読む 関連の最新ニュース 高市早苗氏が自民党新総裁に 記事時間 10/04 15:40 石破茂首相、総裁選後に高市早苗氏をイジる 高市氏本人も笑みを浮かべる 記事時間 10/04 15:34 田崎史郎氏 高市早苗氏当選に「党全体がギスギスするような感じがします」 記事時間 新総裁の高市早苗氏「私自身、ワークライフバランスは捨てます」 おすすめ記事 【総裁選】日本初の女性首相が有力の高市早苗氏、海外では既に６５年前に誕生 Ｇ７では米国のみ不在へ 2025年10月4日 15時9分 ４児の母、加藤シルビアアナが古巣TBS出演願望「薄口アナウンサーとしてサンジャポに…」 2025年9月29日 15時20分 小泉進次郎氏「一つ一つの不安に向き合う」「日本を前に進める」…決選投票前に演説 2025年10月4日 14時41分 高市早苗氏「まずは物価高対策」「日本列島を強く豊かに」…決選投票前に演説 2025年10月4日 14時41分 父は有名人 野口絵子さんが「ご報告」ファイナリストに選出！海外留学→超有名大進学の才色兼備「美しい」と話題 2025年9月29日 21時10分