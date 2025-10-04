高市早苗氏ABEMA TIMES

新総裁の高市早苗氏「私自身、ワークライフバランスは捨てます」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 自民党新総裁に選出された高市早苗氏が4日の総裁選後にあいさつをした
  • 「皆様と一緒に力を合わせてやらなきゃいけないことが山ほどある」と言及
  • 「私自身も、ワークライフバランスという言葉を捨てます」と決意を表明した
記事を読む

関連の最新ニュース

高市早苗氏が自民党新総裁に

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 母と弟がベロ舐め合う 異様家庭
  2. 2. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
  3. 3. 「Aぇ！group」草間容疑者を逮捕
  4. 4. 正座で娘死亡 母と確執あったか
  5. 5. 高市氏が自民党の新総裁に選出
  6. 6. ぜひ首相に 女性答えた圧倒的1位
  7. 7. 児童が水筒にメラトベルを混入か
  8. 8. せいじが「不適切行動」か 波紋
  9. 9. 総裁選1回目投票 高市氏トップに
  10. 10. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
  1. 11. 日本落っこちます 真紀子節炸裂
  2. 12. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
  3. 13. 岡村 コメンテーターに不快感
  4. 14. 総裁選 予想を覆す結果に大荒れ
  5. 15. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
  6. 16. 高市氏の横でTVに映りまくり話題
  7. 17. 小泉氏が大失速のドンデン返しに
  8. 18. ドイツ 3万7000人を入国拒否
  9. 19. 沙也加さん誕生日に元カレが悪手
  10. 20. 石破氏 総裁選後に高市氏イジる
  1. 1. 母と弟がベロ舐め合う 異様家庭
  2. 2. 「Aぇ！group」草間容疑者を逮捕
  3. 3. 正座で娘死亡 母と確執あったか
  4. 4. 高市氏が自民党の新総裁に選出
  5. 5. 児童が水筒にメラトベルを混入か
  6. 6. 総裁選1回目投票 高市氏トップに
  7. 7. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
  8. 8. ドイツ 3万7000人を入国拒否
  9. 9. 仏に帰るの怖い 日本に残る理由
  10. 10. JAL&ANA「大ブーイング」のワケ
  1. 11. 102歳が富士山登頂 ギネス認定
  2. 12. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
  3. 13. 異例の結論に信子さま声荒らげる
  4. 14. マジ凄い 佳子さまの交流に感激
  5. 15. 進次郎氏に首相は「まだ早い」
  6. 16. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
  7. 17. 河村氏の告訴「何やってんの」
  8. 18. クマに引っ張られた? 同行者語る
  9. 19. iPhone17の「ボディ傷」に騒然
  10. 20. わいせつ罪で起訴の警部 自殺か
  1. 1. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
  2. 2. ワークライフバランス捨てると高市氏
  3. 3. 石破氏 総裁選後に高市氏イジる
  4. 4. 高市氏 15日に日本初女性首相へ
  5. 5. 田中眞紀子氏 父は本当に疲れた
  6. 6. 高市氏 選出後のあいさつ全文
  7. 7. 高市早苗氏はどんな人? 経歴紹介
  8. 8. 米 高市氏に対中抑止で連携期待
  9. 9. 麻生氏 高市氏の応援に意向か
  10. 10. 異臭放つ男性客 招いた地獄絵図
  1. 11. 「6人目の変態教員」逮捕される
  2. 12. 「刷新感弱まった」小泉氏に指摘
  3. 13. 麻生氏 決選投票は高市氏支持か
  4. 14. 小泉進次郎氏 笑顔で敗戦の弁
  5. 15. 無料封筒持ち去り「被害の実情」
  6. 16. 高市氏 会見終了後に怒り形相
  7. 17. 高校無償化 定住外国人も対象へ
  8. 18. 自民総裁に高市氏、女性初首相へ
  9. 19. 次期首相「ほぼ決定」見解の理由
  10. 20. 首相と党総裁が異なる12日間へ
  1. 1. 「新中式」中国都市で人気に
  2. 2. 高市氏は「女性安倍」韓国報じる
  3. 3. 日本でカップ麺を購入 中国反響
  4. 4. NASA職員 約1万5000人が自宅待機
  5. 5. 英の金髪美女がタダで行為? 殺到
  6. 6. フィリピンで14歳以下の妊娠急増
  7. 7. 英語話さないかと 初来日で絶賛
  8. 8. 日本人に「言ったらだめ」反響
  9. 9. 米国人クライマーが登攀中に死亡
  10. 10. 未知の惑星探す試みに白熱の議論
  1. 11. 日本で不満が強まる韓国に指摘
  2. 12. 中国「Kビザ」への批判に一蹴
  3. 13. 新常識がひっくり返る大発見
  4. 14. 中国「国潮」ブームが巻き起こる
  5. 15. 露改良 米の防空網を無力化か
  6. 16. ロウン大変身「濁流」独占配信へ
  7. 17. カンタベリー大主教に初の女性
  8. 18. 会社のCEO 個人の不正より解雇
  9. 19. 北朝鮮 青年同盟への反感が増
  10. 20. 韓国の若者への不動産贈与が急増
  1. 1. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
  2. 2. 「小麦の奴隷」店舗が激減の要因
  3. 3. 関東学院大卒が 東大卒蹴散らす?
  4. 4. 「独身税」実は全加入者が対象
  5. 5. 悪意か 東京新聞の「高市叩き」
  6. 6. THE NORTH FACEが最大38%OFFに
  7. 7. 「カオスな駅」奈良線の移設構想
  8. 8. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
  9. 9. デキる非正規と正社員比較したら
  10. 10. 「愛子天皇」実現のカギ握る人物
  1. 11. 外国人に投資され過ぎている日本
  2. 12. 「片道切符」ホームレスの実態
  3. 13. バスクリンが12月末で事業終了へ
  4. 14. 2つの蒲田駅繋ぐ計画 国交省認定
  5. 15. 天然水やお茶などが最大37％OFF
  6. 16. 夫婦が実践「ふすま外し収納」
  7. 17. Amazon ビールなどお酒が17%オフ
  8. 18. 「年収の壁」話題でバレる理由
  9. 19. 「やっぱりステーキ」絶好調な訳
  10. 20. ヴィトン店員が語る「接客術」
  1. 1. プライム感謝祭 目玉商品はコレ
  2. 2. 売り切れ必至 iPad Airが23%OFF
  3. 3. 0時開始 iPadシリーズがSALEに
  4. 4. プライム感謝祭の注目カテゴリ10
  5. 5. Amazon先行セール 目玉商品は?
  6. 6. Xiaomi 15T Proなど 販路に差
  7. 7. 「ひつじのいらない枕」がSALEに
  8. 8. Airpodsシリーズが最大17％OFFに
  9. 9. Ankerのプロジェクターが33％OFF
  10. 10. Amazonプライム感謝祭の攻略法
  1. 11. リカバリーウェアBAKUNEが20%OFF
  2. 12. Amazonセールで買うべき日用品
  3. 13. ニューバランス靴もSALE価格へ
  4. 14. 手間かからず袋麺 レンジで調理
  5. 15. ザバスのプロテインが最大40%OFF
  6. 16. AirPodsもAmazonセールに登場へ
  7. 17. TikTok検索で「性的に露骨」に
  8. 18. Google新機能 おもしろい機能
  9. 19. プラン別 GoogleのAI利用上限
  10. 20. すかいらーくご優待券2000円分
  1. 1. 大谷ではない MVPを受賞したのは
  2. 2. 朗希へ 大谷が発した8文字の言葉
  3. 3. 大谷大谷大谷大谷大谷 衝撃の1枚
  4. 4. MLBで大誤審に 米メディアも怒り
  5. 5. ソフトB 首位打者争いが決着か
  6. 6. 大谷翔平より目がいく 困惑殺到
  7. 7. 大谷妻の姿なし「撮禁」の通達か
  8. 8. 工藤静香の花タトゥーにSNS衝撃
  9. 9. 村上宗隆の移籍先 専門家予想は
  10. 10. 佐々木朗希「魔球」に LAで驚愕
  1. 11. 阪神 2019年ドラ1が打者転向へ
  2. 12. 阪神 全31選手の登録を抹消
  3. 13. BDでKO負け「耳噛みちぎったる」
  4. 14. ダルビッシュ有 来季の去就は
  5. 15. ド軍に寝返り? 最悪の裏切りの声
  6. 16. ドラフト会議 注目株3人の実名
  7. 17. 史上最高の投手 カーショー称賛
  8. 18. ヤクルトで58年ぶりの快挙達成
  9. 19. 山本由伸の「カバン」に注目が
  10. 20. マチャド 質問にイライラ爆発
  1. 1. ぜひ首相に 女性答えた圧倒的1位
  2. 2. せいじが「不適切行動」か 波紋
  3. 3. 日本落っこちます 真紀子節炸裂
  4. 4. 岡村 コメンテーターに不快感
  5. 5. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
  6. 6. 総裁選 予想を覆す結果に大荒れ
  7. 7. 沙也加さん誕生日に元カレが悪手
  8. 8. 見た目言うな 芽郁ブチギレ事件
  9. 9. 高市氏の横でTVに映りまくり話題
  10. 10. 小泉氏が大失速のドンデン返しに
  1. 11. 麻生氏の本音は…スタジオ静まる
  2. 12. 今井翼が「変貌」安心した人も?
  3. 13. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
  4. 14. 高市氏の「知らない」連発に驚き
  5. 15. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
  6. 16. 田中圭の近影投稿→即削除したか
  7. 17. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
  8. 18. 高市氏に議員票が雪崩打つ可能性
  9. 19. 新総裁「WLB」を捨てる決意表明
  10. 20. せいじが謝罪 何度も頭を下げる
  1. 1. ミスド神ドーナツ 大当たりキタ
  2. 2. 「洗剤不要」のバスブラシに感動
  3. 3. ファミマでスヌーピー好き必見
  4. 4. GUとrokhのコラボに率直レビュー
  5. 5. 「白髪ぼかしハイライト」の魅力
  6. 6. 保育園遠足 ママ友の行動に驚き
  7. 7. ブーム終了 頂き女子界隈の現状
  8. 8. ASTIGU 待望の新作ソックス
  9. 9. 略奪婚で因果応報 元カレに怒り
  10. 10. 1時間半前に出勤 駅員漫画に夢中
  1. 11. Amazon大型セールで注目の商品
  2. 12. 「微熱で騒ぐのやめろ」に反響
  3. 13. 週6ユニクロで最旬コーデを紹介
  4. 14. ユニクロ 歩きやすい黒シューズ
  5. 15. ミニマルで効率的なワードローブ
  6. 16. 注目は「メンズの服」ユニクロ服
  7. 17. 発売前から話題 マックの新商品
  8. 18. 実は苦手な男性が多い秋の味覚
  9. 19. 顔つきが悪い 病院で乳がん判明
  10. 20. 減量ナシでもお腹は凹む? 解説