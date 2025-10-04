待望の今期初勝利は圧巻の大逆転劇だった。「大和証券Mリーグ2025-26」10月2日の第2試合、渋谷ABEMASからは日向藍子（最高位戦）が出場。途中まで首位を独走していたKONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）をまくる形で、特大トップを飾った。【映像】日向、オーラス大物手で大逆転の瞬間当試合は起家からU-NEXT Pirates・仲林圭（協会）、セガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）、KONAMI麻雀格闘倶楽部からは伊達朱里紗