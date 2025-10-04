ハンユニスに集まったハマスの戦闘員＝２月２０日/Saeed Jaras/Middle East Images/AFP/Getty Images/File via CNN Newsource（ＣＮＮ）パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織ハマスは３日、トランプ米大統領のガザ和平案を踏まえ、人質全員の解放に向けた交渉に「直ちに」入ることに合意したと発表した。戦闘終結の試みは数カ月成果が出ていなかったが、突破口となる可能性がある。ただ、トランプ氏の提案を無条件で受け入れる