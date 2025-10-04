「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（48）が4日までにX（旧ツイッター）を更新。自身を褒める人を「敵」と思うワケについてつづった。ひろゆき氏は「おいらを褒めてくる人を敵と認定する理由」と書き出し、「1褒めて気分を良くして、何かを奪おうとしてる2褒めるくらいで気分が良くなるアホだと思ってる」と記した。そして「安易な方法論しか知らず、人を見抜く能力が低いので、関わっても時間の無駄