今回は、家事育児一切せず、暴言ばかり吐いてくる夫への逆襲を開始した妻のエピソードを紹介します。「骨折ぐらい大したことないでしょ？」「家事も育児もまったくやらず、日頃から私に暴言を吐いていた夫。ママ友にそのことを相談したら、『今度子供と沖縄に旅行するけど、よかったら一緒に行かない？気分転換になるかも』と誘われたので、沖縄に行くことになりました。で、夫には何も告げず旅行しようと思ったのですが、娘と家