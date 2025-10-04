サンエックスの人気キャラクター「すみっコぐらし」の劇場アニメシリーズ最新作『映画 すみっコぐらし 空の王国とふたりのコ』（10月31日公開）。ナレーションを担当する井ノ原快彦と本上まなみが本作の見どころや撮影の裏話、新キャラクターの魅力などを語る10分を超えるスペシャルインタビューが公開された。【動画】井ノ原快彦＆本上まなみインタビュー映像本作は、すみっコたちが空の王国を舞台にシリーズ史上もっとも“