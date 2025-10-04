（大石邦彦アンカーマン）「新米の季節がやってきて、再びコメの価格が上昇しています。今いくらで販売しているのか、米店で聞いてみます」 【写真を見る】米はいつ安くなる？新米の季節も5キロ4000円台が当たり前… 小売店の間では“争奪戦”も… ｢高いと売れず安くしたら農家が困る｣ 名古屋市中村区の米店「わりでんや」。農家から直接買い付けた、こだわりの銘柄米を販売しています。 （わりでんや 横井忠範代表）「