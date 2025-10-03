タレント坂上忍（58）が、3日放送のフジテレビ系「坂上どうぶつ王国3時間SP」（後7・00）に出演し、人生初の入院生活の様子が公開された。8月に駐車場の車止めに気づかずに足を引っかけて転倒。左肩の脱臼、剥離骨折という大ケガを負っていた。三角巾で腕を吊りながら、痛みに耐えていたが、医師との相談の上で入院が決定した。「ネチネチ痛みが続くより、ちゃちゃちゃって手術した方がいい」。3泊を勧める医師を説き伏せ、2
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
- 2. せいじが「不適切行動」か 波紋
- 3. 岡村 コメンテーターに不快感
- 4. ドイツ 3万7000人を入国拒否
- 5. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
- 6. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
- 7. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
- 8. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
- 9. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
- 10. クマに引っ張られた? 同行者語る
- 1. 貨幣持ち出しの造幣局職員が死亡
- 2. ドイツ 3万7000人を入国拒否
- 3. わいせつ配信目的も偽った? 逮捕
- 4. 石破首相にドレッサー賞 X呆れ声
- 5. クマに引っ張られた? 同行者語る
- 6. 春日部市で4台絡む事故 女性死亡
- 7. 高市早苗氏の巧妙な二刀流戦術
- 8. ラーメン週3以上 死リスク1.52倍
- 9. 熊襲撃で女性が心肺停止 1人不明
- 10. マジ凄い 佳子さまの交流に感激
- 1. 市長ラブホ問題 相手が初言及か
- 2. 田中眞紀子氏 父は本当に疲れた
- 3. 無料封筒持ち去り「被害の実情」
- 4. 異臭放つ男性客 招いた地獄絵図
- 5. 共産党ポスターに"面白い"の声も
- 6. 日本経済を殺す? 呪いの言葉とは
- 7. 股から「何か」閉経後に急増の病
- 8. クマ駆除に激怒する人増えた理由
- 9. 排泄物食べさせ感電か 事件全貌
- 10. 帰国した長男に「帰ってくるな」
- 11. 尋常ではない 党員826人離党扱い
- 12. ラブブ商法? ちいかわ人形が波紋
- 13. 誤情報「小泉氏、議員立法ない」 Xで拡散、高市氏も
- 14. 投資アドバイザー・鳥海翔氏が突きつける！制度変更の死角を見逃すな『【緊急】政府が国民に隠す罠！2026年までに知らないと大損するマイナンバーカードの真実について解説します！』
- 15. ［深層ＮＥＷＳ］林芳正氏は「野党に太いパイプ」、小泉進次郎氏は「コメ問題大胆に進めた」…高市早苗氏は「閉塞感打開できる」
- 16. 人口減少対策を議論する民間新組織、２７日発足…韓国と連携し提言や調査研究など予定
- 17. 次期首相 進次郎氏抑えた1位は?
- 18. 惣菜否定した夫 とどめ刺される
- 19. 神奈川の党員数訂正は「遺憾だ」 逢沢選管委員長、再発防止も要請
- 20. 国立大病院25年度の赤字、過去最大見通し
- 1. NASA職員 約1万5000人が自宅待機
- 2. フィリピンで14歳以下の妊娠急増
- 3. 日本人に「言ったらだめ」反響
- 4. 英語話さないかと 初来日で絶賛
- 5. 日本人が苦手とする台湾のグルメ
- 6. 台湾人が選ぶ海外旅行先ランク
- 7. カンタベリー大主教に初の女性
- 8. 中国「Kビザ」への批判に一蹴
- 9. BLACKPINK・ロゼ巡る論争拡大
- 10. ELLE UKが人種差別疑惑に謝罪
- 1. 4路線で合計47.7km バス廃止へ
- 2. バスクリンが12月末で事業終了へ
- 3. 2つの蒲田駅繋ぐ計画 国交省認定
- 4. 大人世代 TikTokで選択肢に変化?
- 5. 「小麦の奴隷」店舗が激減の要因
- 6. 新型フォレスター「高級車超え」
- 7. 羽田空港にあるのに「廃墟化」
- 8. 外国人に投資され過ぎている日本
- 9. YouTuber 10月の注意すべきこと
- 10. 「カオスな駅」奈良線の移設構想
- 1. プライム感謝祭 目玉商品はコレ
- 2. 0時開始 iPadシリーズがSALEに
- 3. Amazonセールで買うべき日用品
- 4. AirPodsもAmazonセールに登場へ
- 5. ニューバランス靴もSALE価格へ
- 6. Google新機能 おもしろい機能
- 7. Xiaomi 15T Proなど 販路に差
- 8. 「Fire TV Stick」が過去最安に
- 9. Ankerの充電器などもSALE価格へ
- 10. マウスやイヤホンもSALE登場へ
- 1. ソフトB 首位打者争いが決着か
- 2. 阪神 全31選手の登録を抹消
- 3. ダルビッシュ有 来季の去就は
- 4. 大谷翔平より目がいく 困惑殺到
- 5. 史上最高の投手 カーショー称賛
- 6. 村上宗隆の移籍先 専門家予想は
- 7. BDでKO負け「耳噛みちぎったる」
- 8. 山本由伸の愛用鞄 188万円超か
- 9. マチャド 質問にイライラ爆発
- 10. 元サッカー選手の獄中記が話題
- 1. せいじが「不適切行動」か 波紋
- 2. 岡村 コメンテーターに不快感
- 3. 感謝祭 トランプマン激怒の真相
- 4. アッコ代打MC 朝の楽しみ台無し
- 5. 杉浦太陽に6人目の予定質問 批判
- 6. 小林幸子 オレオレ詐欺に遭遇
- 7. ポッキーCM出演 ヌードの過去も
- 8. ちいかわ 新商品の販売方法変更
- 9. 「未来のフワちゃん」X困惑の声
- 10. 今井翼が「変貌」安心した人も?
- 1. ブーム終了 頂き女子界隈の現状
- 2. ミニマルで効率的なワードローブ
- 3. スタバマニア絶賛 秋のケーキ
- 4. 持ち歩きに便利 3COINSグッズ
- 5. 週6ユニクロで最旬コーデを紹介
- 6. GUとrokhのコラボに率直レビュー
- 7. 注目は「メンズの服」ユニクロ服
- 8. ASTIGU 待望の新作ソックス
- 9. ファミマでスヌーピー好き必見
- 10. 服はシンプルでもバランス良い訳