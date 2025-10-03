タレント坂上忍（58）が、3日放送のフジテレビ系「坂上どうぶつ王国3時間SP」（後7・00）に出演し、人生初の入院生活の様子が公開された。8月に駐車場の車止めに気づかずに足を引っかけて転倒。左肩の脱臼、剥離骨折という大ケガを負っていた。三角巾で腕を吊りながら、痛みに耐えていたが、医師との相談の上で入院が決定した。「ネチネチ痛みが続くより、ちゃちゃちゃって手術した方がいい」。3泊を勧める医師を説き伏せ、2