国民民主党の玉木雄一郎代表が2025年10月2日、AI生成動画をめぐる危機感をXでつづっている。「リアルと見分けがつかないし、実写とアニメもシームレスにつながるし、すご過ぎる」玉木氏は生成AI関連の事業を展開するアメリカの大手企業「OpenAI」が提供する動画生成AI「Sora 2」について、「sora2で生成された動画がどんどん出ているけど、ヤバい」と切り出した。24年12月に一般公開された「Sora」は、文章による指示（プロンプト