大型電動SUVの次世代コックピットポルシェは、新型EV『カイエン・エレクトリック』のインテリアを公開した。同ブランド史上最大サイズのスクリーンを特徴とする。【画像】これが新型『カイエン』の内装だ！【ポルシェ・カイエン・エレクトリックの内外装を詳しく見る】全27枚主役となるのは『フローディスプレイ（Flow Display）』と呼ばれる大型インフォテインメント・タッチスクリーンだ。スクリーンは2つのセグメントに分かれ