YouTubeチャンネル「ブチギレ氏原&サカモトの【GGチャンネル】」が公開した最新動画で、人気中華チェーン「大阪王将」と「餃子の王将」の食べ比べレビューが実施された。“芸能界屈指の偏食家”を自認するブチギレ氏原が、どちらの味が自身の口に合うかを忖度なしでジャッジしている。動画の冒頭、氏原は「店によってそんな大きく差があるのかとは思ってる」と懐疑的な姿勢を見せるが、食べ比べが進むにつれてその表情は一変。