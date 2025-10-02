全国の小中学校教員が教え子らの盗撮画像をSNSで共有していた事件。捜査している愛知県警熱田署捜査本部は9月30日、東京都豊島区の小学校教諭・澤田大樹容疑者（34）＝埼玉県朝霞市西弁財＝を児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。一連の事件での逮捕者は6人目。澤田容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。 〈画像〉女児に強制わいせつをした小瀬村被告、給食に体液を入れた水藤被告など“変態教員グループ”