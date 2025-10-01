デリバリー配達員・レクター氏が、自身のチャンネルで「ロケットナウが上陸しても閑散期に改善なし？違法外国人の存在も拍車に…」と題した動画を公開。今春から急速にシェアを伸ばす新星「ロケットナウ」の現状と問題点について、実体験や視聴者からの声を交えて語った。 レクター氏は「ロケットナウは昨年まではなかったデリバリーですが、今年は結構猛威を振るっておりまして、夏は結構稼いだ方も多